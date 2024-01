GFT Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von Gft Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem auf negative Themen rund um Gft konzentriert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Studien zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden. Es gab drei negative Signale und kein positives. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie von Gft neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gft-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 71,78 für sieben Tage, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein Wert von 60 für 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking basierend auf dem RSI ist daher "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Gft beträgt aktuell 1,51 Prozent, verglichen mit einem Durchschnitt von 2,16 Prozent. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gft-Aktie bei 28,88 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 29,78 EUR liegt, was einem Abstand von +3,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 30,58 EUR, was einer Differenz von -2,62 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.