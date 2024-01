GFT Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite der Gft-Aktie im letzten Jahr bei -5,17 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Gft damit um 13,14 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,97 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt durchschnittlich 12,41 Prozent, wobei Gft aktuell um 17,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 74 für die Gft-Aktie der letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Gft beträgt 1,75 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur geringfügig unter dem Mittelwert von 2,18 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Gft eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gft-Aktie bei 28,97 EUR verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 29,82 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von +2,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 30,42 EUR, was einer Differenz von -1,97 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".