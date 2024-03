GFT Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Gft gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da es mit 18,28 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 70,75. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -11,14 Prozent, was 20,86 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 9,72 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,09 Prozent, wobei Gft aktuell 28,23 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten Analytiker die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Gft derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, mit einem Unterschied von 15,76 Prozentpunkten (1,51 % gegenüber 17,27 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gft eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Gft daher eine Einschätzung von "Gut". Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Gft von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.