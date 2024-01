GFT Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Gft-RSI 14,1, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 52,59 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Auf fundamentalen Daten basierend, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft mit 16,6 darauf hin, dass die Aktie 77 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen", was auf eine Unterbewertung hinweist.

In der technischen Analyse wird die Gft auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet, da der GD200 bei 28,49 EUR liegt und der Kurs der Aktie (30,66 EUR) um +7,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 30,59 EUR, was einer Abweichung von +0,23 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Gft verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.