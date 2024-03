GFT Aktie: Ist das wirklich alles?

Gft wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,28 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 74,51 bei 75 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare zu Gft in den sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Gft diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Gft hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Gft liegt bei 30,48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,69 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral".