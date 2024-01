GFT Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gft in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Gft wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Gft beträgt derzeit 1,51 %. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 23,4 % in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft beträgt 16,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 77 Prozent liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 72,45 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gft liegt bei 54,34, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält.

Insgesamt erhält die Gft daher in allen Kategorien die Einstufung "Neutral".