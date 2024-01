GFT Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Gft hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 13,4 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,83 Prozent für Gft bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Gft um 16,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Gft ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Gft liegt bei 14,1, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 52,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Gft eine Ausschüttung von 1,51 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (23,4 %) als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz beträgt 21,89 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gft wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Aktuell zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen in den Diskussionen. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Gft insgesamt eine "Gut"-Bewertung.