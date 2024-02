GFT Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Gft liegt der RSI bei 67,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 37 für die Gft, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 17,62 ist die Gft deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 72,98, was einer Unterbewertung von 76 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Allerdings wurden auch 9 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten führen zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt jedoch zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Zusammenfassend erhält die Gft daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung für die Gft-Aktie aufgrund der verschiedenen Kriterien.