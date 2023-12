GFT Aktie: Finger Weg!

Die IT-Dienstleistungsbranche hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung durchgemacht, aber die Aktie von Gft scheint sich nicht so gut zu entwickeln wie ihre Wettbewerber. Dies spiegelt sich auch in der Dividendenrendite von 1,75 % wider, die 21,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Auch der Aktienkurs von Gft zeigt eine Underperformance, da die Rendite im vergangenen Jahr bei -5,17 Prozent lag, was 11,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,69 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 12,25 Prozent, wobei Gft aktuell 17,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gft-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der other Seite zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Gft in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Gft in dieser Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.