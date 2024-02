GFT Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die GFT-Aktie liegt bei 67,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält GFT daher eine Bewertung von "Neutral" für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei GFT eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält GFT in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der GFT-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 28,26 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,52 EUR, was einer positiven Veränderung von 11,54 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 30,78 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält GFT in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist GFT mit einer Dividende von 1,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (17,68 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da die Differenz 16,17 Prozentpunkte beträgt.