GFT Aktie: Einfach unglaublich

Der Branchenvergleich des Aktienkurses der Gft-Aktie zeigt, dass die Rendite im vergangenen Jahr bei -5,17 Prozent lag, was 12,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,03 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 11,42 Prozent, und Gft liegt aktuell 16,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gft. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gft bei 29,06 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 31,3 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,71 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 30,22 EUR, was einer aktuellen Differenz von +3,57 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Gft-Aktie ein Neutral-Titel ist, mit einem RSI7-Wert von 40,3 und einem RSI25-Wert von 49,44, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.