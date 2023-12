GFL Environmental Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Gfl Environmental-Aktie für die letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 15, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,24, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Präsenz in den sozialen Medien zeigen negativere Kommentare über Gfl Environmental, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Aktie überdurchschnittlich diskutiert wurde, führt dies nur zu einer "Neutral"-Bewertung insgesamt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen ein "Gut"-Rating, basierend auf 1 positiven und 0 neutralen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39 CAD, was ein Abwärtspotential von -10,06 Prozent bedeutet, und somit eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gfl Environmental-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, während auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung vorliegt.

Insgesamt ergibt sich für die Gfl Environmental-Aktie nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating, während die Stimmungs- und Analystenbewertung zu einem "Schlecht"-Rating führen. Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung mit "Neutral" und "Gut"-Rating.