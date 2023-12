GFG Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gfg-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage, der weniger volatil ist als der RSI7, wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an vier Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Gfg. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments darstellt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Gfg in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Gfg gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Gfg beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.