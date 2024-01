GFG Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Aktienanalyse: Gfg mit neutraler Dividendenrendite und technischer Bewertung

Wer derzeit in die Aktie von Gfg investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,65 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Gfg führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Gfg-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Gfg-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +5 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis des GD50 ergibt sich eine Abweichung von +16,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Gfg-Aktie derzeit eine neutrale Dividendenrendite und technische Bewertung aufweist, während das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als durchschnittlich und neutral einzustufen sind.