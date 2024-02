GFG Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Gfg betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Gfg weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 58,82 und auch hier wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Ein weiterer Faktor, den wir betrachtet haben, ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Wir haben die Stimmung unter Investoren und in den Diskussionsforen im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, weshalb wir auch hier die Aktie als "neutral" bewerten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gfg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 CAD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -10 Prozent, wodurch die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "schlecht" bewertet wird.

Zusätzlich zur technischen Analyse haben wir auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien analysiert. Diese zeigt sich insgesamt als besonders negativ, da in den Diskussionen in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls die Einschätzung "schlecht".

Insgesamt wird die Aktie von Gfg somit auf allen analysierten Faktoren als "neutral" bzw. "schlecht" bewertet.