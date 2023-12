GFG Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse von Gfg-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 CAD, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,08 CAD liegt. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei der längerfristige Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung und der kurzfristige Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Gfg daher mit einem "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren versehen.

Im Branchenvergleich konnte Gfg in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Performance von Gfg um 16,58 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird Gfg in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen Gfg ausgetauscht, was zur positiven Stimmung beigetragen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Gfg-Aktien, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Auf Basis des RSI und RSI25 ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Gfg auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index eine "Gut"-Bewertung.