GFG Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Gfg war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab nur zwei positive Tage im Vergleich zu fünf negativen Tagen, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Gfg daher neutral eingestuft. Die Redaktion gibt dem Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Gfg investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau 3,58 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Gfg eine Performance von -33,33 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt um -22,2 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -11,13 Prozent für Gfg. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" lag Gfg um 11,13 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Gfg als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 63,16 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.