GEWINNER BRANDING: Die 3 größten Webseitenfehler, die zu Kundenabsprüngen führen

Brunnthal (ots) -Nadine und Sylvian Rösiger sind die Gründer und Geschäftsführer von GEWINNER BRANDING, einer Brandingagentur mit Sitz in Brunnthal. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie Coaches, Berater und Experten bei einem überzeugenden Außenauftritt. Dazu erschaffen sie konversionsstarke Brandingpages mit beeindruckendem Webdesign und hochwertigen Werbetexten.Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell von Anfang an einer größeren Zahl von Kunden zugänglich machen möchten, müssen im digitalen Zeitalter konsequent auf das Internet setzen. Ein professioneller Außenauftritt in Form einer hochwertigen Brandingpage ist in diesem Zusammenhang unerlässlich, denn mit ihr legen Coaches, Berater und Experten den Grundstein für alle weiteren Marketingmaßnahmen. "Wie überall im Leben ist auch bei Webseiten der erste Eindruck entscheidend", wissen Nadine und Sylvian Rösiger von GEWINNER BRANDING. "Meist fällt der Besucher sein Urteil innerhalb weniger Sekunden. Dabei ist es zunächst die Optik, die den Besucher zum Bleiben bewegt. Unternehmer, die es schaffen, in dieser Hinsicht zu überzeugen, haben bereits einen großen Schritt in Richtung Kundengewinnung getan. Je mehr Zeit Interessenten auf einer Homepage verbringen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder später zu Kunden werden."Allerdings wissen Nadine und Sylvian Rösiger auch, dass Unternehmer, die ihre Webseite für ihr Geschäft nutzen, meist nicht allzu viel über das Thema Branding und seine Komplexität wissen. In der Folge begehen sie Webseitenfehler, mit der sie ihren eigenen Erfolg sabotieren. "Um hochwertige Kundenanfragen gewinnen zu können, sollte eine Brandingpage höchsten Ansprüchen genügen", betonen die beiden Branding-Experten. "Ist das nicht der Fall, kann es passieren, dass die Webseite zwar häufig angeklickt, nach kurzer Zeit aber wieder verlassen wird, weil Optik und Inhalt nicht stimmen." Genau aus diesem Grund haben Nadine und Sylvian Rösiger sich der Aufgabe verschrieben, ihre Kunden mit konversionsstarken Brandingpages bei einem hochwertigen Außenauftritt zu unterstützen. Dabei verfolgen sie einen ganzheitlichen Ansatz, der jedes Detail stets im Blick behält. Welche drei größten Fehler aus ihrer Sicht zu Kundenabsprüngen führen, haben sie im Folgenden zusammengefasst.Fehler 1: Fehlende StrukturIn den meisten Fällen besucht ein potenzieller Kunde eine Webseite, um sich zu informieren. Entsprechend wichtig ist es, dass die gewünschten Informationen schnell und einfach verfügbar sind. Muss der Besucher sich zunächst durch unzählige Menüpunkte klicken, weil es der Webseite an einer klaren Struktur mangelt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er die Homepage genervt wieder verlässt. Auch ständige Wiederholungen, ziellose Textblöcke ohne Punkt und Komma sowie unverständliche Fachbegriffe können den Besucher verwirrt zurücklassen. Entsprechend wichtig ist eine Webseite mit einer klaren verkaufspsychologischen Struktur in Text und Design. Zudem brauchen Besucher leicht verständliche Handlungsaufforderungen, die ihnen verdeutlichen, was genau sie unternehmen sollen, sobald sie auf der Homepage gelandet sind. Um diese Punkte entsprechend umzusetzen, empfiehlt es sich, auf die Unterstützung eines Experten zu setzen.Fehler 2: Technische MängelDamit Besucher überhaupt auf eine Webseite gelangen können, spielen eine kurze Ladezeit und eine optimale Auffindbarkeit eine entscheidende Rolle. Im schlimmsten Fall ist die Webseite überhaupt nicht erreichbar, weil sie aufgrund falscher SEO-Grundeinstellungen nicht bei Google gefunden wird. Aber auch die Geschwindigkeit der Webseite ist entscheidend. Nach Aufruf des Angebots möchte der User nicht sekundenlang auf den leeren Bildschirm starren, bis die Homepage aufgebaut ist, sondern schnellstmöglich zu den gesuchten Informationen gelangen. Unternehmer sollten daher unbedingt auf eine solide Technik und ein schnelles Webseitensystem achten, um potenzielle Kunden nicht zu vergraulen. Da viele Faktoren die Ladezeit beeinflussen, empfiehlt es sich, auch diese Aufgabe erfahrenen Profis zu überlassen.Fehler 3: Zielloses DesignEs gibt Webseiten, bei denen man nicht weiß, wohin man zuerst schauen soll - und das, obwohl das Design den ersten Eindruck maßgeblich beeinflusst. Es handelt sich um einen Brandingfaktor, dem leider immer noch viel zu viele Unternehmer nicht die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die er eigentlich verdient hätte. Stattdessen setzen sie auf Standard-Webseiten, die zwar kostengünstiger sind, mit denen sie sich selbst im Grunde jedoch keinen Gefallen tun, weil sie damit im schlimmsten Fall langfristig ihrem Business schaden. Um im Kopf der Zielgruppe zu bleiben, gilt es, sich optisch von der Konkurrenz abzuheben, um nicht in der Masse an Coaches, Beratern und Experten unterzugehen. Genauso sollte eine Homepage den User aber auch nicht mit zu viel Gestaltung überfordern. Es gilt daher, ein gesundes Mittelmaß zu finden, das den Besucher zwar beeindruckt, ihn aber nicht überfordert.