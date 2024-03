GET Aktie: Ein wahrer Champion!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Get als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Get-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 1,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 7,66, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Get liegt bei 0 Prozent, was 6,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Die Branche "Software" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Get in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Get in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Get in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 72,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -7,81 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +80,54 Prozent im Branchenvergleich für Get entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,89 Prozent im letzten Jahr. Get lag 86,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.