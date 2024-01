GET Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Get verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,02 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,66 Prozent, was einer Underperformance von -21,36 Prozent für Get entspricht. Innerhalb des "Informationstechnologie"-Sektors lag die durchschnittliche Rendite bei -10,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Get 11,83 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Get ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Get-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 78,85 bedingt hingegen eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann die Aktivität von Get über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Get in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Get beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 6,13). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Get-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.