GET Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Get-Aktie bei 0,17 HKD liegt, was eine Entfernung von -19,05 Prozent vom GD200 (0,21 HKD) bedeutet. Dies ist ein schlechtes Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,2 HKD. Der Abstand von -15 Prozent zum GD50 gibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs. Zusammenfassend wird der Kurs der Get-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Get derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Software"-Branche verzeichnete Get in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,24 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,58 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -7,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Get 25,71 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Underperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Get liegt bei 73,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70,83, dass Get überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Get eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.