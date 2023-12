GET Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Anleger-Stimmung bei Get ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Get im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -33,33 Prozent verzeichnet, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Get mit einer Rendite von 39,71 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Get liegt bei 73,81, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Get in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als durchschnittlich bewertet, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft wird.