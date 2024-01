GET Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Diskussionen über die Aktie von Get in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) für die Get-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 73,81, was auf eine Überbewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Branchenvergleich hat die Get-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 21,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Performance um 16,18 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Einschätzungen und Bewertungen rund um die Aktie von Get neutral bis schlecht ausfallen.