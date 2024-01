GEO Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmung auf dem Markt für Aktien wird nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien auf Hinweise zur Stimmung gegenüber der Aktie Geo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Geo in den sozialen Medien diskutiert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dazu dient zu bestimmen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geo-Aktie beträgt derzeit 41, was dazu führt, dass wir dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 35,39, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Geo.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt herangezogen, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Geo-Aktie beträgt derzeit 8,29 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (10,97 USD) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 10,1 USD über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Geo somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Geo-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Kurzfristig betrachtet, liegen innerhalb eines Monats 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 14 USD, was einem Aufwärtspotential von 27,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Geo also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.