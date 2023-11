GEO Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden für die Aktie von Geo 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine neuen Analysen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 14 USD, was einem potenziellen Anstieg um 32,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,58 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Geo-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Stimmung und Buzz: Die Untersuchung der Veränderung der Stimmung und der Intensität der Diskussionen zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität der letzten Zeit wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat als üblich. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt wird der Geo-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmung und den Buzz zugeschrieben.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war, jedoch in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen anhand der Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Ein RSI von 18,13 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher als positiv bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Geo-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Gesamtbewertung der Analysten, Stimmung und RSI führt zu einer positiven Einschätzung für die Aktie von Geo.