GEO Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Geo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,79 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs von 11,92 USD einen Abstand von +35,61 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,1 USD, was einer Differenz von +7,39 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Geo-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 40,91, während der RSI25 bei 41,71 liegt, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Geo-Aktie abgegeben, von denen 2 als "Gut" und 0 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Geo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14 USD, was ein Aufwärtspotential von 17,45 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,92 USD ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung in den sozialen Medien für die Geo-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Geo daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.