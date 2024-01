GEO Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Analysten sehen die Aktie der Geo auf lange Sicht als "Gut"-Titel an. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen wie folgt abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14 USD, was einer Erwartung von 29,27 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 10,83 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen haben vor allem private Nutzer in sozialen Medien Geo positiv bewertet. Hingegen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Geo verläuft derzeit bei 8,18 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs bei 10,83 USD liegt und somit einen Abstand von +32,4 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,81 USD entspricht einem "Gut"-Signal für die Geo-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geo-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 38,1 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Neutral"-Rating für Geo.