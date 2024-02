GEO Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse von Geo-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem positiven Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts liegen über den aktuellen Schlusskursen. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung in Bezug auf die Aktie hin. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind intensiv, und es gibt kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine positive Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Geo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Geo insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 14,47 Prozent hin, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Geo basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz im Internet, dem RSI und den Analysteneinschätzungen eine positive Bewertung.