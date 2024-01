GENinCode Aktie: Was soll das denn werden?

Die Genincode wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,97 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5 GBP) um -54,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,22 GBP zeigt eine Abweichung von -19,61 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Genincode. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genincode momentan als "überkauft" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Genincode somit Bewertungen als "Schlecht" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und den RSI, während das Sentiment und die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet werden.