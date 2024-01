GENinCode Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. In Bezug auf die Genincode-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 90 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Genincode auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Genincode in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Genincode-Aktie aktuell bei 11,48 GBP, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 5,25 GBP zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Differenz von -21,52 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".