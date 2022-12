GENUI gibt den Verkauf von 2,4 Millionen Aktien der fashionette AG an The Platform Group GmbH & Co. KG bekannt

Hamburg (ots) -GENUI I GmbH & Co. geschl. InvKG. ("GENUI"), größte Aktionärin der fashionette AG ("fashionette"), gab heute bekannt, dass GENUI 2.388.072 Stammaktien von fashionette an The Platform Group GmbH & Co. KG ("The Platform Group"), Wiesbaden, veräußert hat.Diese Platzierung stellt den gesamten verbleibenden Anteil von 38,5 Prozent dar, der bislang von GENUI gehalten wurde. Dementsprechend ist GENUI keine Anteilseignerin von fashionette mehr. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.In der Zeit von GENUI als Investor steigerte fashionette als einer der führenden Premium- und Luxus-Onlineanbieter seinen Umsatz nahezu um das Fünffache von ca. EUR 36 Mio. im Jahr 2015 auf ca. EUR 165 Mio. in den vergangenen zwölf Monaten bis September 2022. Im Oktober 2020 erfolgte der erfolgreiche Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Seit dem Einstieg in fashionette im Jahr 2015 begleitete GENUI fashionette u.a. bei der Entwicklung der proprietären Technologieplattform sowie der erfolgreichen Übernahme von Brandfield. Die Übernahme ermöglichte es fashionette, seinen Marktanteil in der Benelux-Region deutlich zu erhöhen und seine internationale Präsenz auszubauen.The Platform Group wird damit neuer Hauptaktionär der fashionette AG. "Wir setzen damit unsere Beteiligungs- und Plattformstrategie weiter um und können das Thema Luxus aktiv besetzen. fashionette wächst zudem entgegen dem Markt. Als profitabler eCommerce-Konzern in 16 Branchen erweitern wir mit der Beteiligung an fashionette unsere B2C-Aktivitäten und sehen großes Potential in einer Plattformstrategie für den Luxusbereich", so Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group.Über GENUI:GENUI ist eine stark unternehmergeprägte Beteiligungsgesellschaft, deren Ambition es ist, "Gutes Unternehmertum" zu leben. GENUI geht hierzu langfristige Engagements in Unternehmen ein, deren Ziel es ist, nachhaltiges Wachstum und sozialen Wert zu schaffen. Im Rahmen einer professionellen Governance erhalten die Unternehmen Zugang zu erfahrenen Unternehmern mit relevanten Netzwerken sowie zu Investment Professionals.Über The Platform Group:The Platform Group ist eine Gruppe von Online-Plattformen, die 4.000 Partner in 16 verschiedenen Branchen angebunden hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Software-Entwicklung, Online-Marketing und technische Schnittstellen. 400 Mitarbeiter arbeiten europaweit für die Gruppe. Der Ursprung des Unternehmens liegt im Jahr 1882, bis heute gehört die Gruppe zum Family Office der Benner Holding.Pressekontakt:Stephan ClausenK E T A N OGesellschaft für ÖffentlichkeitsarbeitUnter den Linden 26 - 30D - 10117 BerlinFon (0)30 28 48 48 15Fax (0)30 28 48 48 17Mobil(0)171 701 71 71clausen@ketano.declausen@ketano.info (secure e-mail)www.ketano.deOriginal-Content von: GENUI GmbH, übermittelt durch news aktuell