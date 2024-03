GEM Aktie: Was für eine Niederlage!

Eine wichtige Bewertungskennzahl für eine Aktie ist der Sentiment und Buzz, der sich aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt. In Bezug auf Gem zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme an Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gem-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,05 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 5,46 CNH, was einer Abweichung von -9,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf einer kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,92 % ein geringerer Ertrag in Höhe von 1,13 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Gem-Aktie mit -31,75 Prozent mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie mit 7,58 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.