GEE Aktie: Der absolute Knall!

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Aktie der Firma Gee derzeit 11,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. In Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -9,62 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Gee um 1382 Prozent niedriger. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bei 4,49 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamteinstufung der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Aktie von Gee eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 65,22 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Gee in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.