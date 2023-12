GEE Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gee-Aktie zeigt, dass der Wert für die letzten 7 Tage bei 70 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 57,69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie in Bezug auf den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für Gee.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Gee-Aktie derzeit überwiegend negativ sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Gee in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Gee in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat Gee in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Gee sogar um 165,04 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.