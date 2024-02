GEE Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Gee-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,383 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -26,35 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,48 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20,21 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Gee-Aktie also basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Gee verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 70,32 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Gee überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Gee weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Gee-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,08 Prozent erzielt hat, was jedoch 240,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -4,74 Prozent, wobei Gee aktuell 6,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.