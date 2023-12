GEE Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "ASL MARINE HOLDINGS Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Gee liegt bei 57,14 und wird daher als "neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,51 USD weicht um +3,92 Prozent vom aktuellen Kurs (0,53 USD) ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,55 USD, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Aktie von Gee mit einer Rendite von -17,42 Prozent mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,58 Prozent, wobei Gee mit 92,01 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Gee in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einem "schlecht"-Rating führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Gee daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "schlecht"-Rating.