GEE Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gee basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen größtenteils negativ gestaltet haben. Obwohl an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Bewertung von Gee basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 67,03 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso zeigt der RSI25 einen neutralen Wert von 64,03, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Gee in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien erzielt, die im Durchschnitt um -4,41 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor zeigt Gee jedoch eine Unterperformance von 242,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Gee derzeit bei 0,52 USD liegt, während der Aktienkurs bei 0,3751 USD notiert. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -27,87 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,48 USD, was zu einem Abstand von -21,85 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Gee aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.