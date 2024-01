GEE Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Gee wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als deutlich unterdurchschnittlich bewertet, mit einer Rendite von 2,08 Prozent, was mehr als 147 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Gee mit 5,8 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Gee-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gee diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gee-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 USD auf ähnlichem Niveau liegt, was einer Differenz von -3,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,53 USD, was einer Differenz von -7,55 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Gee beträgt aktuell 66,67 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 58,33 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Gee somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.