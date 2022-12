GEEKOM bringt den neuen Premium-Mini-PC GEEKOM Mini IT11 auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der Mini-PC IT11 Mini ist das neueste Mitglied in der Serie GEEKOM Mini! Der Premium-Mini-PC GEEKOM Mini IT11 wird ab dem 15. Dezember 2022 erhältlich sein.Auf dem Mini IT11 ist Windows 11 Pro vorinstalliert und er bietet eine verbesserte Produktivität und eine personalisierte, intuitive Anwendererfahrung.Mit 4 Kernen, 8 Threads, einem Zwischenspeicher mit bis zu 12 MB und 5,00 GHz liefert der Intel® Core™ i7-Prozessor der 11. Generation unglaubliche Leistung und Reaktionsfähigkeit. Anwendungen wie Dokumenterstellung, Web-Surfen, Rendern, Video- und Bildbearbeitung können von seiner hohen Effizienz und superschnellen Reaktionsgeschwindigkeit profitieren. In Kombination mit dem schnellen Arbeitsspeicher und dem massiven Speicherplatz ist der GEEKOM Mini IT11 (https://bit.ly/GEEKOMMiniIT11-DE) leistungsstark genug, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen.Genießen Sie die immersiven, diskreten integrierten Grafiken des Intel® Iris Xe, Web-Browsing mit 8K, Filmwiedergabe und AAA-Gameplay in klaren visuellen Darstellungen und Multitasking in vielen Office-Apps ohne Verzögerung.Dank seiner umfassenden I/O-Ports (zwei USB4-Ports, drei USB 3.2-Ports, einer HDMI 2.0-Schnittstelle, einem Mini-Display-Port usw.) sorgt der Mini IT11 für ausreichende Konnektivität für mehrere 8K-Displays, Tastatur und Maus, Projektor, Lautsprecher, HDTV usw. Darüber hinaus ermöglichen Intel® Bluetooth® 5.2 und Wi-Fi 6 Ihnen ein erheblich verbessertes vernetztes Erlebnis zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs, mit schnellerer Geschwindigkeit und verbesserter Sicherheit.Der Mini IT11 verfügt über einen Innenrahmen aus hochwertigem Metall und ein elegantes, solides Gehäuse, das117 x 112 x 45,6 mm misst und 565 g wiegt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen VESA-Halterung lässt sich der Mini-PC nahezu überall montieren und sorgt für eine aufgeräumte Umgebung.Der leistungsstarke Mini IT11 wurde für Heimunterhaltung, Büroarbeit, Gaming, Streaming, Studium, Geschäft und vieles mehr entwickelt. Holen Sie sich dieses perfekte Geschenk und lassen Sie Ihre Liebsten sofort seine außergewöhnliche Leistung erleben.Kaufen Sie den neuesten GEEKOM Mini IT11 (https://bit.ly/GEEKOMMiniIT11-DE) für € 569 - € 769 .Informationen zu GEEKOMGEEKOM wurde 2003 gegründet. Über 18 Jahre lang konzentrierte GEEKOM all seine Anstrengungen auf Forschung, Design, Produktion und Verkauf von hochwertigen Computerprodukten. Als strategischer Partner von Intel bietet GEEKOM Verbrauchern weltweit leistungstarke, tragbare und beliebte Mini-PCs. Mit GEEKOM werden mehr Menschen effizienter und einfacher lernen, arbeiten, spielen und schaffen.Bleiben Sie zu GEEKOM auf dem LaufendenWeb: geekom.de/co.uk/fr/es/itE-Mail: pr@geekom.twInstagram: geekompcFacebook: GEEKOMTikTok: geekompcYouTube: GEEKOM PCFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1964389/Mini_IT11_Press_Release_PICTURE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekom-bringt-den-neuen-premium-mini-pc-geekom-mini-it11-auf-den-markt-301699671.htmlPressekontakt:Bruce Gong,+86-17864208135,pr@geekom.twOriginal-Content von: GEEKOM, übermittelt durch news aktuell