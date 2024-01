GEA, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Gea-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 37,03 EUR liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 36,02 EUR weist einen Abstand von -2,73 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 34,96 EUR, was einer Differenz von +3,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentale Aspekte weist die Gea-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,41 auf, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gea mit 2,8 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Die geringe Differenz von 0,33 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Dividende. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gea-Aktie eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was 17,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Maschinen" beträgt 7,79 Prozent, und Gea liegt aktuell 19,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Gea-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie im Branchenvergleich.

Sollten GEA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich GEA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GEA-Analyse.

GEA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...