GEA investiert 70 Mio. EUR in Pharma-Technologiezentrum in Deutschland

Fabrik der Zukunft GEA investiert 70 Millionen Euro in Pharma-Technologiezentrum in Deutschland * Die neue Anlage wird Wachstum und Innovation in der strategisch wichtigen Pharmabranche vorantreiben * In Elsdorf entsteht auf einem mehr als 40.000 m² großen Gelände die zweite Fabrik der Zukunft der GEA * Der Standort erfüllt hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Produktionseffizienz * Alle rund 250 Mitarbeiter… Hier weiterlesen