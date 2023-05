GEA: Potenzial von 11,17% - Kursziel bei 44,88 €

Nach Ansicht von Analysten ist die Bewertung der GEA-Aktie derzeit nicht korrekt. Der wahre Wert liegt +11,17% über dem aktuellen Preis.

• GEA legte am 12.05.2023 um +0,50% zu

• Das Kursziel beträgt aktuell 44,88 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

Am vergangenen Handelstag verzeichnete GEA einen Anstieg von +0,50%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein leichter Rückgang von -0,10%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 44,88 €. Sollten sie Recht behalten würde dies Investoren eine Chance auf eine Rendite in Höhe von +11,17% bieten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie...