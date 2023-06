GEA: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 44,88 EUR

Die Aktie von GEA hat nach Meinung von Experten derzeit ein Potenzial für einen Anstieg des Kurses. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,88 EUR.

• Am 15.06.2023 hat die GEA-Aktie um -0,78% verloren

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel für GEA beträgt 44,88 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56

Am gestrigen Handelstag erlitt die GEA-Aktie an der Börse einen Verlust von -0,78%, was den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage entspricht und somit eine ganze Woche abbildet (+0,38%). Infolgedessen scheint der Markt im Moment neutral eingestellt zu sein.

Allerdings sind die Analysten in Bezug auf diese Entwicklung eindeutig optimistisch gestimmt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für GEA liegt bei 44,88 EUR laut Bankanalysten. Wenn sie richtig liegen sollten, würde dies Investoren eine Chancen auf...