GEA: Mittelfristiges Kursziel erreicht 44,88 Euro

Die Aktie von GEA hat laut Experten eine falsche Bewertung und ihr wahres Kursziel liegt bei +17,18% des aktuellen Preises.

• Die Aktienkurse von GEA haben am 28.06.2023 um +0,66% zugelegt

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für GEA beträgt 44,88 EUR

• Der Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56 für GEA

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von GEA auf dem Finanzmarkt einen Anstieg von +0,66% verzeichnen. Dies bedeutet ein Wachstum von insgesamt +1,40% in den letzten fünf Handelstagen – einer vollständigen Handelswoche – was zeigt dass sich der Markt zurzeit relativ optimistisch gestimmt ist.

Es scheint jedoch nicht so als hätten Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet; die Stimmung ist klar positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von GEA liegt bei 44,88 EUR. Im Durchschnitt glauben...