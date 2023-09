GEA: Mittelfristiges Kursziel bei 45,90 EUR

Die Aktie von GEA hat in den letzten fünf Handelstagen um -0,97% an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,14%. Eine neutrale Entwicklung also. Allerdings sind sich Analysten sicher: Der wahre Wert der Aktie liegt höher.

• Am 27.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,14%

• Das mittelfristige Kursziel von GEA beträgt 45,90 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Das mittlere Kursziel des Investmentbanken-Sektors für die nächsten Monate beträgt durchschnittlich 45,90 EUR pro GEA-Aktie. Sollte dieser Wert erreicht werden können Investoren mit einem Gewinnpotenzial von +31,97% rechnen.

Allerdings sind nicht alle Analysten so optimistisch gestimmt wie diese Prognose es nahelegt; aktuell teilen nur +48% aller Expertinnen und Experten diese Einschätzung.

Konkret empfehlen sechs Analystinnen und Analysten einen...