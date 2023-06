GEA: Kursziel von 44,88 EUR - das sind die aktuellen Analystenmeinungen

Die Aktie des Maschinenbau-Unternehmens GEA ist nach Ansicht der Analysten momentan unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt dabei um +14,37% über dem gegenwärtigen Wert.

• Am 09.06.2023 verzeichnete GEA eine negative Entwicklung von -2,22%

• Das aktuelle Kursziel für GEA beträgt 44,88 EUR

• Die Einschätzungen im Guru-Rating bleiben unverändert bei 3,56

Am gestrigen Handelstag fiel der Kurs von GEA am Finanzmarkt um -2,22%. Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis von fünf Handelstagen mit einem Minus von -2,12%. Der Markt wirkt in dieser Hinsicht momentan eher pessimistisch.

Ob dieses Ergebnis auch den Erwartungen der Bankanalysten entsprach? Die Stimmungslage jedenfalls ist ziemlich eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für GEA wird durchschnittlich bei 44,88 EUR gesehen. Wenn die Prognose stimmt bedeutet dies für...