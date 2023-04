GEA: Kursziel und Analysten-Meinungen

Die Aktie von GEA wird nach Ansicht von Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,88 €, was einem potentiellen Investitionsrisiko von -5,21% entspricht.

• Am 28.04.2023 erzielte die Aktie eine positive Entwicklung von +0,83%

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert für GEA beträgt 48,00

• Laut Bankanalysten ist die Mehrheit optimistisch gestimmt (Kauf)

In den letzten fünf Handelstagen konnte GEA ein Plus von +0,16% verbuchen. Obwohl der Markt momentan relativ neutral zu sein scheint, gibt es eine eindeutig optimistische Stimmung unter Bankanalysten.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und sehen sie als starkes Investment an.

Sechs weitere haben ebenfalls ein positives Rating ausgegeben (“Kauf”), jedoch ohne Euphorie.

Zehn Experten halten sich weitgehend neutral (“halten”),...