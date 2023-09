GEA: Kursziel steigt auf 45,90 EUR

Die Aktie von GEA hat in den vergangenen fünf Handelstagen Verluste in Höhe von -3,40% verzeichnet. Gestern gab es eine weitere negative Entwicklung mit einem Minus von -1,23%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch sind einige Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 45,90 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +30,18% für Investoren. Bisher teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen sechs Experten die Aktie als “starken Kauf”, während sechs weitere Analysten sie als “Kauf” bewerten. Zehn Experten halten die Aktie und drei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60.