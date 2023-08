GEA: Kursziel bei 45,90 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von GEA verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,16% und führt die negativen Ergebnisse der letzten fünf Handelstage fort, was insgesamt zu einem Minus von -3,65% führte. Trotzdem zeigen sich Experten zuversichtlich hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels.

• GEA notierte am 21.08.2023 mit einem Rückgang von -1,16%

• Das Kursziel für GEA beträgt 45,90 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert ist bei 3,56 nach dem vorherigen Wert von ebenfalls 3,56

Bankanalysten sind durchschnittlich der Ansicht, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Zielkurs von 45,90 EUR liegt. Wenn sie recht behalten sollten Investoren damit ein Plus in Höhe von +31,71%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der...