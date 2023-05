GEA: Kursziel bei 44,88 EUR - Investoren können von +11,17% Kurspotenzial profitieren

Die Aktie von GEA verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,07%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug der Rückgang insgesamt -0,30%. Trotzdem sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +11,17%, da das aktuelle Kursziel bei 44,88 EUR liegt.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3.58.

Sechs Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und fünf weitere setzen auf einen optimistischen Kauf. Zehn Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”, während drei Analysten zum Verkauf raten. Somit sind immerhin noch +45,83% aller analysierenden Experten optimistisch eingestellt und erwarten steigende Preise für GEA-Aktien.

Quelle: Eigenanalyse